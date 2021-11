Sempre più farmacie investono nell’e-commerce grazie ai servizi di Migliorshop

Il settore della vendita di farmaci, parafarmaci e cosmetici online si conferma in forte crescita anche per quanto riguarda il 2021. Sebbene questo fosse un trend già consolidato da diversi anni, l'avvento della pandemia di Covid 19 ha sicuramente impresso una maggior accelerazione al fenomeno.

Secondo quanto emerge da una ricerca sulle abitudini d'acquisto realizzata dal gruppo Netcomm digital Health&Pharma, i consumatori italiani sono sempre più orientati verso l'acquisto di prodotti farmaceutici online: sarebbero, infatti, circa 28,5 milioni i cittadini che si avvalgono del servizio di vendita digitale, con un tasso di crescita decisamente sostenuto.

Visto il grande successo degli e-commerce farmaceutici, non stupisce che sempre più rivenditori tradizionali vogliano portare i loro servizi anche nella piazza digital, con il duplice obiettivo di aumentare le vendite e di porsi come interlocutore autorevole e presente non solo attraverso il punto vendita fisico ma anche nel mondo degli e-store.

La transizione dal negozio sul territorio a quello online non è tuttavia né immediata né così semplice: ecco perché sempre più farmacie scelgono di affidarsi a realtà specializzate come Migliorshop, che rappresenta un partner affidabile, sicuro e sempre presente.

Esplorando il sito ufficiale della web agency, www.migliorshop.it, è possibile scoprire nel dettaglio tutti i servizi di cui è possibile beneficiare per implementare la parte digital della propria farmacia.

L’esperienza di Migliorshop al servizio delle farmacie

Le farmacie che aderiscono al progetto di Migliorshop trovano pieno supporto per tutto ciò che ruota attorno alla vendita online dei prodotti, alla strategia digitale e al marketing.

Sicuramente le previsioni sull'aumento del canale farmaceutico digitale sono rosee, tuttavia, all'interno di un panorama sempre più vasto e competitivo, emergere fra gli altri competitor non è semplice, soprattutto se non si dispone delle competenze tecniche necessarie a portare avanti un'attività così complessa come quella dell'e-shop. Ecco perché Migliorshop, con la sua lunga esperienza nel campo farmaceutico, è il servizio ideale al quale affidare la realizzazione del proprio store online e la sua promozione.

Grazie alla sua presenza pluridecennale sul mercato, Migliorshop è riuscito negli anni a diventare un vero e proprio punto di riferimento per il settore degli e-commerce farmaceutici, aiutando a far sbarcare sul web numerosi business e aiutandoli nella gestione di questo nuovo canale a 360°.

Attraverso uno studio approfondito del tipo di realtà con la quale si trova a collaborare, il team tecnico di Migliorshop è in grado di studiare la migliore strategia pensata proprio per quello specifico cliente: dai piccoli negozi a condizione familiare fino a grandi realtà strutturate, affidarsi a chi conosce i modi per portare al successo le farmacie anche nel mondo digitale è quanto mai fondamentale.

L'importanza dell'e-commerce per le farmacie

Essere presenti nel settore delle vendite online è oggi un aspetto estremamente importante per le farmacie che, altrimenti, rischierebbero di perdere una fetta sempre più consistente delle vendite. Secondo l'indagine condotta da Netcomm, infatti, i consumatori che effettuano i loro acquisti su internet tendono a comprare dalla loro farmacia di fiducia, perché le caratteristiche di affidabilità che si ricercano nella vendita tradizionale di farmaci vengono trasposte con il medesimo meccanismo anche online.

Ciò significa che, forte dell'autorevolezza e del legame con la clientela instaurato negli anni, una farmacia fisica potrà agevolmente espandere il suo business anche a chi ricerca la comodità dello shopping su internet.

Ecco perché, come evidenziano le stime confortanti che arrivano dalle ultime ricerche di settore, sempre più farmacisti hanno compreso la necessità di ampliare il proprio raggio d'azione affidandosi alla competenza di partner come Migliorshop.