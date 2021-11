Aspettatevi "Na surprèisa dop l'autra" al teatro Magda Olivero di Saluzzo

Sabato 20 novembre alle 21 i sipario del Teatro Magda Olivero di Saluzzo si alza per " Na surprèisa dop l'autra" commedia in piemontese di Luigi Oddoero.

In scena la "Nuova compagnia Teatro Don Bosco" di Saluzzo in collaborazione con "I Mach fina lì" di Cervignasco. Due atti brillanti che ruotano intorno ad una agitata famiglia: quella di Arturo Trombetta che sposa la vedova Francesca e sogna di poter condurre una vecchiaia tranquilla ed equilibrata.

Ma il futuro si prospetta diverso con la moglie troppo invadente e spendacciona, che ha una figlia della quale non ha confessato l'esistenza e una nipote non ancora diplomata; una sorella zitella e impicciona, un collaboratore tuttofare... e un amico succube di una madre possessiva che crede di aver trovato in una “donna misteriosa” l’anima gemella. Una confusione che divertirà gli spettatori del teatro di via Palazzo di città.

Costo del biglietto 7 euro, possibilità di prenotare al numero telefonico 3469604047, possibilmente dalle 17 alle 19.

La Nuova Compagnia Teatro Don Bosco di Saluzzo, in collaborazione con “I Mach Fina Li” di Cervignasco, presentano questo spettacolo portando avanti la tradizione del teatro e della lingua piemontese, nel segno dell’amicizia e del buon umore.

In scena Marco Gullino nei panni di Arturo Trombetta, Paola Gullino di Francesca, Antonella Marchisone di Vittoria, Giuliana Sola di Cesira, Sergio Pautasso di Enrico, Pierino Sabena di Giulio, Irene Calvetti di Tina e Oreste Lingua di Amedeo. Presentazione di Anna Lingua. Per la scenografia e allestimento hanno lavorato Fulvio Busano e Giulio Decostanzi, per le musiche e luci Luca Donalisio. Suggeritrici e collaboratori di scena: Mariella Galliano e Enrica Fruttero.