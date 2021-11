La seconda edizione del premio “Bee-CAI di Mondovì” a Linda Cottino

Si consolida il rapporto tra la fiera “Bee – Formaggi di Montagna” e il CAI di Mondovì. Sabato 20 novembre alle 17.15, infatti, verrà consegnata la seconda edizione del premio “Bee – CAI di Mondovì” alla giornalista, scrittrice e alpinista Linda Cottino, autrice del recente “Nina devi tornare al Viso” (Fusta Editore). Figura poliedrica della letteratura contemporanea di montagna, la Cottino cura tra il resto la rubrica dei libri per il mensile “Montagne 360”, coordina la collana di guide Marco Polo per la casa editrice EDT ed è nella giuria del Premio Itas per la letteratura di montagna. «Un sentito ringraziamento al Comune di Villanova per la fiducia accordataci – il commento di Giorgio Aimo, presidente della Sezione CAI di Mondovì. «Siamo ovviamente orgogliosi di essere partner di un riconoscimento di caratura nazionale che intende premiare chi si è distinto nella divulgazione della cultura alpina o nella fruizione alpinistica della montagna. Nel 2019 ad aggiudicarsi il premio era stato Matteo Della Bordella grazie ai suoi straordinari risultati sportivi, ma quest’anno volevamo omaggiare la dimensione più socio-antropologica delle terre alte e Linda ci è sembrata la scelta più giusta».

La collaborazione tra CAI Mondovì e Fiera Bee, però, non si esaurisce con la premiazione di sabato. Come già avvenuto nel recente passato, infatti, il Teatro Garelli di Villanova ospiterà anche una tappa del Mondovì Mountain Film 2021, la tradizionale rassegna cinematografica iniziata negli scorsi giorni. Lunedì 22 novembre alle ore 21.00, allora, nel teatro villanovese verrà proiettato il recente lungometraggio “Il Buco” di Michelangelo Frammartino, Premio Speciale della Giuria alla 78esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia. «La ricostruzione dell’esplorazione dell’Abisso Bifurto nel Parco del Pollino nel 1961 – aggiunge Aimo – come effige del carsismo ipogeo delle nostre amate Alpi Liguri, dalla Grotta dei Dossi di Villanova alla straordinaria Conca delle Carsene. Un omaggio al nostro territorio per un lungometraggio finora premiato da pubblico e critica». Lo spettacolo sarà introdotto dal Prof. Bartolomeo Vigna, docente al Politecnico di Torino ed esperto speleologo. Ingresso libero, obbligo di green pass e mascherina.