L’inverno is coming to Bra: torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Giolitti

È giunto il momento di far uscire la Carolina Kostner che è in noi. Divertimento in arrivo a Bra con la pista di pattinaggio sul ghiaccio. La struttura allestita in piazza Giolitti aprirà sabato 20 novembre e sarete in tempo fino a domenica 9 gennaio 2022 per provare l’esperienza.

La pista osserverà i seguenti orari suddivisi per due fasce di date: dal 20 novembre al 22 dicembre. Dal lunedì al venerdì: mattino dalle 8 alle 12 solo per scolaresche su prenotazione; pomeriggio dalle 15 alle 19; venerdì serale anche dalle 20.30 alle 23. Sabato, domenica e festivi: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19; sabato anche serale dalle 20.30 alle 23.

Dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022. Tutti i giorni: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 19; sera dalle 20.30 alle 23; sabato serale dalle 20.30 alle 23.30.

Semmai ci fosse qualcuno interessato - sappiamo che è così - aggiungiamo che sarà possibile noleggiare i pattini al prezzo di 2 euro, mentre il costo per pattinare è di 6 euro (Info: 351/9561141), inoltre è indispensabile l’uso della mascherina.