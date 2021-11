Atletica: Trofeo CorriPiemonte 2021, la classifica aggiornata ad una tappa dalla fine

Al termine del Trofeo Mokafè di Alba, si aggiorna la classifica generale del Trofeo CorriPiemonte 2021, giunto alla 17^ e penultima tappa.

Al femminile è al comando Francesca Rimonda (Vigonechecorre) con un buon margine su Federica Laino (Brancaleone Asti) ed Elisa Almondo (ASD Dragonero), separate tra loro da un solo punto. Leggermente più distaccata Angela Lano (Brancaleone Asti) che potrebbe insidiare il podio finale.

Al comando della classifica maschile troviamo invece Marco Gulmini (Atl. Santhià). Anche per lui il margine di vantaggio nei confronti del secondo classificato attuale, Pieraldo Scoffone (Brancaleone Asti) sembra abbastanza importante; Francesco Gavuglio (Atl. Novese), al momento terzo in classifica, ha invece soltanto sei punti di ritardo da Scoffone, così come corta è la classifica nelle posizioni immediatamente a ridosso del podio, con Gianfranco Bauduino (GSR Ferrero) e Enrico Dell’Angelo (Bio Correndo Avis) che potrebbero insidiare il podio nell’ultima prova in programma mercoledì 8 dicembre a Novara.