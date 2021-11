Calcio Serie D: il delicato derby Saluzzo-Fossano si gioca sabato pomeriggio

Saluzzo-Fossano, gara della dodicesima giornata del girone A di Serie D, si giocherà sabato pomeriggio con fischio d'inizio alle 14,30 allo Stadio "Amedeo Damiano".

L'anticipo è dovuto alla vicinanza con il prossimo impegno della formazione di Briano che mercoledì 24 recupera la gara non disputata con il Sestri Levante (per lo stesso motivo è stata anche anticipata Sestri Levante-Imperia).

Un derby cuneese intrigante ma decisamente delicato per entrambe le squadre, attualmente al penultimo ed ultimo posto in classifica (Fossano 8, Saluzzo 7) ma in un discreto momento di forma.

Il Saluzzo ha interrotto in casa della Lavagnese una serie di tre risultati utili consecutivi mentre il Fossano è tornato alla vittoria battendo il Derthona.

Punti in palio pesanti per una sfida aperta ad ogni risultato.