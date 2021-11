Andrea Agnelli ospite ai tavoli del Vascello d’Oro di Carrù

Che le diverse zone della Granda siano abituale meta di frotte di buongustai provenienti da tutta la regione e non solo non è certamente una novità. Come non lo è che, tra questi, si annoverino da sempre i rappresentanti della dinastia industriale legata all’automobile.

Poche ore prima che Lapo Elkann si facesse immortalare insieme allo chef stellato Maurilio Garola , patron de "La Ciau del Tornavento" di Treiso, il cugino Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si è preso il gusto di una sosta ai tavoli del "Vascello d’Oro", storico ristorante di Carrù, tappa obbligata per gli amanti del celebre bollito.

Insieme a lui Marco Storari, ex portiere, oggi selezionatore per le squadre giovanili della società bianconera.