Vendemmia 2021: prezzi delle uve in rialzo per Docg e Doc

Una vendemmia 2021 che, oltre alla eccellente qualità, porta con sé prezzi delle uve in crescita. La Camera di Commercio di Cuneo ha diramato i prezzi delle uve per vini Doc e Docg, per ora decisi in base ai dati arrivati sulle diverse varietà raccolte. I dati per ora sono parziali ma il dato positivo è che i prezzi sono in rialzo. A ben vedere non rendono ancora giustizia alla grande annata, ed alla viticoltura di Langhe e Roero, che non è sicuramente tra le più semplici, ma, se guardiamo al bicchiere mezzo pieno, confermano il segnale di positività di un settore che ha mercato per tutte le denominazioni che propone agli appassionati.

Capitolo Docg: per ora sono disponibili Barbaresco, Barolo e Roero Arneis. tutte in crescita rispetto al 2020. Barbaresco da minimo 2.08 a massimo 2.89 Euro al kilo, Nebbiolo da Barolo da 2.80 a 3.49 Euro al kilo, e Roero Arneis da 1.18 a 1.33 Euro al kilo.

Capitolo Doc: Dolcetto d’Alba da 0.88 a 1.25 Euro/kilo, Barbera d’Alba da 0.95 a 1.46 Euro/kilo e quella per la versione Superiore da 1.14 a 1.55 Euro/kilo.

Nebbiolo d’Alba da 1.29 a 1.81 Euro/kilo, il Langhe Nebbiolo da 0.98 a 1.61 Euro/kilo, Langhe Arneis da 0.98 a 1.10 Euro/kilo.

Andrea Ferrero, direttore del Consorzio Barolo e Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, commenta il risultato in generale: «Un aumento in base alle vendite ed al rimbalzo del mercato. Rispetto al 2020 abbiamo un quadro generale più ordinato e dobbiamo guardare ai segnali positivi del mercato. Viene da sé che il prezzo delle uve sia in aumento in generale su tutte le denominazioni che hanno volumi e numeri che permettono di essere apprezzate dal consumatore».