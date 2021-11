Confartigianato, Massimino a Mattino5: "Meno tasse e fisco più semplice per agganciare la ripresa"

"Abbiamo troppe tasse, troppo complicate e troppo pesanti. Così, per noi imprenditori, è difficile agganciare la ripresa". È il messaggio lanciato da Domenico Massimino, vicepresidente nazionale di Confartigianato, con delega alle politiche fiscali, in un’intervista del 16 novembre sui quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino (testate del gruppo QN) e il 18 novembre durante il suo intervento al programma di Canale 5 “Mattino 5”.

Il vicepresidente Massimino ha denunciato le complicazioni del fisco italiano. "Il problema – sottolinea – non è soltanto quanto, ma anche come si paga. Così noi imprenditori dobbiamo sprecare 238 ore l’anno per districarci tra adempimenti complicati e troppe scadenze fiscali. Difficile per i nostri imprenditori essere competitivi in queste condizioni!"

La soluzione: pagare meno tasse e in modo più semplice. "Servirebbe – sostiene ancora – una revisione complessiva del sistema fiscale per ridurre il carico tributario su imprese e cittadini, il numero di adempimenti e le complicazioni per pagarle. Un esempio: l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi dovrebbe portare all’abrogazione di adempimenti onerosi divenuti ridondanti, come il regime dello split payment e quello del reverse charge. Più in generale, penso a una riforma dell’Irpef che oltre ad assicurare pari trattamento a tutti i redditi da lavoro indipendentemente dalla loro categoria reddituale e neutralità del prelievo rispetto alla forma giuridica dell’impresa persegua due obiettivi: riduzione generalizzata del prelievo e reale semplificazione del sistema di tassazione personale per rendere più trasparente ed immediatamente riconoscibile il carico tributario che grava su ogni contribuente".

