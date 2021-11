A Roddino due incontri dedicati agli anziani sulla tematica della Terza Età

L’anzianità non deve essere un “problema” ma una “semplice” fase della vita.

Domani (venerdì 19 novembre), presso il salone parrocchiale del Comune di Roddino, prende il via il nuovo progetto dedicato agli anziani.

Grazie alla collaborazione con il professor Gian Luigi Mancardi e la fisioterapista Paola Iorio, sono in programma due incontri in cui si parlerà di "invecchiamento normale e patologico".

Un’iniziativa voluta per vedere come agevolare gli anziani di un paese di soli 420 abitanti.



Nel primo incontro di venerdì 19 novembre, alle ore 16, si parlerà con il Professore di “Invecchiamento cerebrale normale e patologico”, mentre venerdì 25 novembre, sempre alle ore 16, la fisioterapista Paolo Iorio illustrerà l’ “attività motoria e la salute psicofisica nella Terza Età”. Si richiede abbigliamento comodo per questo appuntamento. Si entra solo con il Green Pass. Prenotazione obbligatoria al 0173/794133. I due incontri sono organizzati dall’associazione “Langhinsieme” con il Comune di Roddino.