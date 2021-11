A Roddino si ricorda la figura di Lorenzo Morano

Un mese di novembre impegnativo per gli abitanti di Roddino sotto diversi aspetti: dalla commemorazione dei caduti delle Guerre Mondiali alla tutela degli anziani, dall’arte al ricordo di Lorenzo Morano.



E a fare il punto è il sindaco Marco Adriano: «Partiamo dal 31 ottobre. In questa data si è svolto un open day dedicato alla vaccinazione con un ottimo successo. Ringrazio l’amministrazione comunale, la dottoressa Sara Cardone e l’Asl nella persona del dottor Elio Laudani. Sono state inoculate parecchie prime dosi, e qualche terza dose, anche a domicilio».



E il primo cittadino continua: «Domenica 7 novembre è stata una giornata emozionante: alla presenza del comandante della stazione carabinieri di Monforte, del Parroco di Monforte don Massimo Ferrio, e degli alpini roddinesi, si è svolta la commemorazione della festa delle Forze Armate e dell’unità nazionale col conferimento della cittadinanza onoraria del milite ignoto. Un ricordo dei compaesani che fa sempre pensare al loro coraggio nella difesa della Patria.



Nella stessa giornata abbiamo intitolato la piazza dello sferisterio a Lorenzo Morano, amministratore di Roddino dal 1985 al 2018. Si è occupato delle manutenzioni ed ha “fatto suo” il piazzale dello sferisterio occupandosi per anni delle piante e del verde. Auspichiamo che la sua figura ispiri altri roddinesi ad impegnarsi in modo disinteressato per il bene comune. Questo evento e questa intitolazione sono stati voluti fortemente anche dalla passata amministrazione ed in particolare da Giovanni Corino e Luciano Manera. Graditi ospiti il presidente della Regione Alberto Cirio che ha ribadito l’importanza del ricordare una figura come quella di Lorenzo. Presenti anche il senatore Mino Taricco (amico di Morano), il consigliere regionale Maurizio Marello, il dottor Giuseppe Ghisolfi. Presenti tutti i sindaci dei comuni limitrofi a dimostrazione del loro affetto per il compianto compaesano. La cerimonia si è chiusa con la benedizione, con la musica dell’orchestra del Maestro Aurelio Seimandi, ed una castagnata organizzata da Pro Loco, Protezione Civile ed i volontari della biblioteca».



Un’altra targa commemorativa è stata posta domenica 14 novembre con la presenza dei registi Michael Dweck, Gregory Kershaw, e della coordinatrice Letizia Guglielmino a ricordo di Aurelio Conterno, protagonista del film “The Truffle Hunters”.

Ed in paese, grazie alla creatività di Massimiliano Denegri, impresario e volontario roddinese già autore del “taglia tartufo” e della panchina gigante, la torre di pietra dello stemma di Roddino ha preso forma nell’installazione posta all’ingresso del paese, area peraltro riordinata.