Bra: avviso pubblico per l’affidamento del canile di Pollenzo

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di cattura dei cani randagi nel territorio della città di Bra e in quello degli altri 21 comuni convenzionati (Barolo, Castagnito, Castiglione Falletto, Cherasco, Corneliano, Diano, Feisoglio, Grinzane Cavour, Monforte, Neive, Novello, Piobesi, Priocca, Roddi, Roddino, Sanfrè, Serralunga, Sinio, Sommariva del Bosco, Verduno, Vezza), nonché la gestione del canile sanitario intercomunale di Pollenzo e dell’area per la promozione dell’affidamento dei cani in canile rifugio, per un periodo di 21 mesi dal 1 gennaio 2022 al 30 settembre 2023. L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una base di gara di 213.257,63 euro.

Potranno partecipare tutti soggetti dotati dei requisiti richiesti dal bando pubblicato sul Portale appalti del Comune di Bra. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito internet www.comune.bra.cn.it (Portale appalti-CUC/Avvisi pubblici in corso) entro le 12 del 30 novembre 2021.

Non saranno accettate domande pervenute con differenti modalità