Santo Stefano Roero: completato il dissequestro della scuola. Si torna in aula!

E da lunedì prossimo tutti a scuola! Ritorno mai così atteso per i 12 alunni della scuola dell’infanzia di Santo Stefano Roero che potranno di nuovo fare lezione in aula, dopo un periodo forzato di presenze nei locali spogliatoi della palestra.



Infatti la Guardia di Finanza di Cuneo ha predisposto il dissequestro dell’asilo e della sala mensa, i locali della struttura dedicata alla scuola rimasti bloccati dopo l’operazione “Feudo” di fine giugno. Nell’occasione arresti domiciliari per l’ex sindaco Renato Maiolo, il segretario comunale Anna Maria Di Napoli, il geometra Giovanni Careglio e l’architetto Cinzia Gotta.



Giuseppina Facco, il neo sindaco del paese, dichiara con soddisfazione che: «La scuola ora interamente agibile è sinonimo di felicità per il Comune, le famiglie e la vita sociale del paese. Gli alunni rientreranno lunedì prossimo (22 novembre) nella aule che saranno pulite dai gruppo delle mamme, e rese agibili dai volontari per quel che riguarda luce, riscaldamento e servizi vari. Ringrazio tutti per l’impegno e per averci aiutati a risolvere questo problema che ora è diventato un servizio importante per l’istruzione dei nostri bambini. Un grazie anche alla Guardia di Finanza per il lavoro svolto».