Calcio cuneese in lutto per la scomparsa del mister Rocco Vitale

Un nuovo lutto ha colpito in queste ore il mondo dello sport provinciale e regionale per la scomparsa di Rocco Vitale, coordinatore del settore femminile dell’A. C. Bra.

Cinquantun’anni, il tecnico si è spento nel pomeriggio di ieri (mercoledì 18 novembre) a causa di un improvviso malore.

Da tempo era impegnato come allenatore nel settore femminile di diverse importanti realtà calcistiche della provincia. Gli inizi nella sua Carrù, con la nascita delle Pink Panthers, squadra nella quale militava anche la figlia 13enne Federica, che attualmente milita nelle formazioni femminili della Juventus Fc. Si era poi trasferito a Fossano e quindi a Dogliani, per approdare nella scorsa estate al Settore Giovanile del Bra, designato come coordinatore di un settore in rosa che annovera diverse formazioni, dalle Pulcine alle Under 15.

Con la figlia Federica lascia la moglie Cinzia.