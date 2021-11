Cold case Cella: una testimone oculare potrebbe riconoscere la donna che fuggì dopo l’omicidio

Una testimone oculare potrebbe imprimere la svolta definitiva per risolvere - dopo un quarto di secolo - l’omicidio della giovane segretaria di Chiavari, Nada Cella.

In questi giorni, infatti, gli inquirenti hanno voluto risentire a verbale la donna che già all’epoca disse che quel terribile mattino, vide una donna fuggire di tutta fretta dal palazzo e di averla notata perché lei stava pulendo l’androne del palazzo di via Marsala.

“Conosco tutti in quel palazzo - aveva detto dopo l’omicidio agli investigatori - ma quella donna che se ne andava di tutta fretta, non l’avevo mai vista”.

Per questo non si esclude un confronto tra la donna delle pulizie e la principale - e per ora unica indiziata per il delitto -, la bovesana Annalucia Cecere.

Non sarà facile, dopo così tanto tempo, riconoscere nell’ex insegnante che vive alle porte di Cuneo con la sua famiglia, colei che quel terribile mattino fuggì trafelata dal luogo del delitto, per il cambiamento del fisico dell’indagata ma anche per i ricordi, ormai sicuramente sbiaditi, della testimone. Un confronto che comunque potrebbe essere utile oggi, ma che allor avrebbe potuto essere determinante per incastrare - o scagionare - Annalucia Cecere che si è sempre detta innocente.