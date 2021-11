L'importanza delle Facebook Ads per la vendita online

Negli ultimi anni l'evoluzione del settore e-commerce ha fatto passi da gigante e sono molti gli imprenditori ad essersi affacciati al mondo della vendita online, aprendo numerosi store inerenti i più differenti prodotti o servizi.

Il commercio elettronico è effettivamente un business in piena crescita e lo dimostrano i fatturati delle aziende che operano nel settore, ma anche la soddisfazione dei clienti che ormai negli acquisti in rete trovano una formula comoda e collaudata per acquistare qualsiasi bene di consumo attraverso internet.

Vendere online non è però affatto semplice e per realizzare un e-commerce sono necessarie non solo competenze tecniche, ma anche abilità commerciali per la promozione dei prodotti proposti.

Queste ultime vengono in gran parte del settore della vendita tradizionale, adattate al contesto digitale: le leve emotive e psicologiche che spingono le persone all'acquisto sono rimaste infatti piuttosto invariate nel tempo e a cambiare è ovviamente la componente tecnica e gli strumenti che si utilizzano per creare le più incisive campagne marketing.

Il ruolo centrale dei social

Uno dei principali strumenti di aggregazione al giorno d'oggi sono sicuramente i social network, come ad esempio l’ormai ampiamente diffuso Facebook. Visto dal punto di vista degli utenti, la piattaforma è un piacevole passatempo e una piazza dove scambiare opinioni, commentare post, godersi foto e video e distrarsi dai propri impegni quotidiani.

Dal punto di vista delle aziende è invece un perfetto strumento per la creazione di campagne pubblicitarie volte a convertire il maggior numero di utenti possibile. Perché? Perché per anni Facebook ha lavorato per raccogliere e catalogare informazioni sui suoi utenti, inerenti i loro gusti e le loro preferenze, le loro abitudini di consumo e le loro interazioni: sono proprio questi i dati che rendono il social un vero tesoro per le aziende che desiderano promuovere prodotti e servizi a un pubblico altamente profilato.

Perché Facebook è così apprezzato dagli inserzionisti? Proprio perché, a differenza di altri mezzi pubblicitari, è in grado ditargettizzare in modo particolarmente specifico una determinata fascia di utenti, e consente quindi di incanalare budget pubblicitario su un cluster di utenti che sarà, con buona probabilità, interessato agli annunci proposti.

Ovviamente tutto questo si traduce in maggiori entrate e profitti più alti, con il massimo risparmio in termini economici. Facebook permette infatti di massimizzare le conversioni degli utenti con il minimo budget, evitando ad esempio di mostrare le campagne a chi è meno propenso ad acquistare un determinato prodotto o servizio.

A chi affidarsi per l'advertising su Facebook?

Chiunque può creare delle campagne pubblicitarie su Facebook, ma è davvero così semplice come sembra? Dal punto di vista tecnico non sono poi molte le competenze da acquisire, sono però davvero difficili da replicare le migliori strategie, quelle tattiche di advertising cioè che portano a maggiori conversioni.

Il fai da te in questo senso porta però difficilmente a degli ottimi risultati o a una ottimizzazione del budget. Proprio per questo motivo moltissime aziende e imprenditori preferiscono affidare l’attività a unesperto Facebook ads, che abbia sviluppato una forte esperienza nel tempo e che conosca le migliori strategie da applicare nei diversi scenari.

Un’ottima idea è quindi delegare questa delicata attività a chi ha le competenze per ottenere sin da subito ottimi risultati in termini di ritorno sull'investimento, riservandosi inoltre del tempo prezioso per concentrarsi sul proprio core business.

Le Facebook Ads sono quindi un importantissimo strumento per la creazione di campagne pubblicitarie online, poiché sfruttano un'enorme mole di dati forniti spontaneamente dagli utenti iscritti alla piattaforma. Grazie a questo strumento si possono ottenere incredibili risultati in breve tempo: la promozione di prodotti e servizi tramite Facebook Ads è infatti ormai diventata una consuetudine per moltissime aziende, negozi online, professionisti e imprenditori di ogni tipo.