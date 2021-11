Top eventi store: quali sono i requisiti di sicurezza anti Covid-19 nelle aziende

Dopo la Pandemia di Covid-19, molti aspetti sono cambiati, non solo nel nostro privato, ma anche nelle aziende. I requisiti di sicurezza anti Covid-19 devono essere seguiti in modo rigoroso, per prevenire il contagio e qualsiasi problema che possa presentarsi. Top Eventi Store, per esempio, propone delle colonnine segnapercorso che possono tornare molto utili nella gestione delle aree comuni, per delimitare gli spazi e mantenere il distanziamento sociale.

Per il momento, la Pandemia non è ancora rientrata: la campagna vaccinale procede spedita e a gonfie vele. Rispetto all’anno scorso, il 2021 sta segnando una prima timida ripresa e ci si aspetta nel 2022 un percorso ancor più lineare e positivo. Nella modalità di lavoro in presenza, i datori di lavoro devono continuare a offrire il massimo della sicurezza. L’utilizzo della segnaletica plexiglass aziende proposta da Top Eventi Store può rivelarsi una scelta preziosa: economica e funzionale, è l’idea utile per mettere in atto le disposizioni anti Covid-19.

Sicurezza aziendale ai tempi del Coronavirus: come comportarsi?

Secondo il protocollo per le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi, ci sono alcuni aspetti su cui non si può in alcun modo transigere. Parliamo degli ingressi contingentati, ma anche dell’utilizzo di dispositivi di protezione – il più comune è la mascherina – e di ogni precauzione da mettere in atto nei confronti dei dipendenti per prevenire il contagio.

Misure anti Covid-19 da adottare all’interno delle aziende

La prosecuzione dell’attività produttiva al momento va di pari passo con la garanzia delle condizioni di salubrità e della sicurezza degli ambienti di lavoro. Un aspetto che non può essere in alcun modo sottovalutato, non al momento, poiché è essenziale per continuare a contenere l’aumento dei contagi.

Sebbene molte aziende stiano puntando allo Smart Working , c’è il forte desiderio di tornare totalmente in presenza, anche e soprattutto per incrementare l’attività produttiva e riprendere il “contatto umano”. Tutto ciò rimane possibile supportando le disposizioni anti Covid-19 e promuovendo un ambiente lavorativo sicuro, così da prevenire i contagi e mantenere bassa la curva epidemica, senza alcun picco come lo scorso anno.

Precauzioni e dispositivi di protezione

Chiaramente, tutt’oggi dobbiamo adottare tutti i dispositivi di protezione: dalle mascherine al gel disinfettante, le indicazioni del Governo e del Ministero della Salute sono sempre state piuttosto chiare a riguardo. Generalmente, oltre all’adozione delle regole specifiche, si fa riferimento anche al seguente schema.

Rimanere a casa, nel proprio domicilio, qualora si presentasse febbre superiore a 37.5;

Bisogna rispettare tutte le disposizioni proposte dalle Autorità e anche dal datore di lavoro;

Avvisare nel caso in cui si presenti qualsiasi sintomo influenzare anche durante l’attività lavorativa.

La gestione delle aree comuni con spazi delimitati grazie a Top Eventi Store

Indubbiamente, la questione è delicata: le aree comuni vanno in effetti controllate, in modo tale che gli spazi vengano delimitati nel migliore dei modi. Oltre alle sale riunioni, c’è da considerare un ambiente immenso come la mensa aziendale, dove si renderà necessaria l’introduzione di colonnine segnapercorso per evitare che possa crearsi una fila infinita e senza distanziamento.

Il punto più importante da ricordare è che ogni ingresso delle aree comuni va contingentato. Gli ambienti devono essere ventilati, e la distanza tra le persone dovrebbe essere sempre di almeno un metro. L’azienda in questione deve organizzarsi anche per quanto riguarda la sanificazione degli spazi, come gli spogliatoi, locali mensa.

Top Eventi Store offre un catalogo molto interessante e ricco di proposte per la delimitazione degli spazi comuni all’interno delle aziende. Dalle segnaletiche fino alle colonnine segnapercorso, in questo modo si possono dare preziose informazioni ai propri dipendenti per prevenire il contagio, ma anche per permettere loro di lavorare serenamente.