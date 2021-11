In vendita i biglietti per la nuova stagione al Teatro Politeama

Dopo l’apertura della campagna abbonamenti, a partire dal 26 novembre sarà possibile acquistare i singoli biglietti per gli spettacoli del Politeama Boglione tutti i venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19 presso il botteghino del teatro, in piazza Carlo Alberto. Da lunedì 29 novembre saranno in vendita anche nei punti vendita convenzionati con Piemonte Ticket oppure on line, sul sito www.piemonteticket.it. Il biglietto singolo per ciascun spettacolo della nuova stagione del Politeama costa 20 euro, ridotto a 18 per over 65, under 26 e soci Ascom.

Nel frattempo, martedì 23 novembre alle 21 è in programma il recupero dell’ultima data della scorsa stagione rinviata a causa dell’emergenza pandemica. Si tratta di “The red lion” (in sostituzione di “Una tragedia reale”), spettacolo di Marcello Cotugno e con Nello Mascia, Andrea Renzi e Lorenzo Scalzo dedicato al mondo del calcio, ai sogni e al talento di tanti giovani giocatori di provincia. La storia si concentra sulle vicende di tre personaggi: una giovane promessa del calcio, il suo allenatore e l’anziano factotum di una piccola squadra di provincia che, ignari dei problemi del ragazzo, cercano di trarre profitto dalle sue capacità. L’appuntamento è riservato ad abbonati e possessori dei biglietti per la data originale.

Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.