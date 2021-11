"L'aria che tira a... Sommariva", incontro con Combetto e Olivero

La nuova Associazione Ambiente 21 SdB, costituitasi in Sommariva Bosco per la salvaguardia, valorizzazione e tutela del territorio, ambiente urbano, verde pubblico e biodiversità, si presenta nuovamente alla popolazione sommarivese con una nuova iniziativa dal titolo "L'aria che tira a... Sommariva".



Un incontro a cura del dr. Enrico M. Combetto, dottore forestale, e del prof. Giacomo Olivero, agronomo, componenti del comitato scientifico dell’Assocazione Ambiente 21 SdB, che illustreranno recenti studi e ricerche condotte sul territorio circostante e in varie zone del paese, anche in collaborazione con le scuole.

Questa iniziativa nasce allo scopo di fare il punto sul problema dell’inquinamento, qualità dell’aria, traffico di mezzi pesanti e verde pubblico a Sommariva Bosco.

Solo da una analisi dei dati e mettendo in relazione le diverse componenti di una complessa problematica ambientale potranno scaturire idee e proposte per migliorare la situazione, a vantaggio della salute di ognuno ma anche per favorire la vivibilità del nostro paese, incrementare il benessere di tutti e valorizzare le attività commerciali.

Intervenite numerosi.