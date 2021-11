Nessun cane merita di crescere e vivere in una gabbia

Il Rifugio Pinco Pallino Club della frazione Cussanio di Fossano, oggi vi presenta tanti bellissimi cuccioli!

Tobia è un cucciolone di un anno che purtroppo per gravi e irrisolvibili problemi di famiglia in questo momento è costretto a vivere in una gabbia: cerchiamo urgentemente una splendida famiglia che lo accolga e diventi la sua nuova famiglia!

Gli altri cuccioli che vedete in foto stanno crescendo dietro le sbarre e anche loro cercano una casa. Femmine, di circa 5 mesi, molto dolci, futura taglia medio grande.

Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club