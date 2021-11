La dolce musica di un violino per i bambini nati prematuramente al S. Croce e Carle di Cuneo [VIDEO]

Un violinista ha suonato per i bimbi prematuri della Terapia intensiva neonatale dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e per i loro genitori.



Le melodie hanno dato forza ai piccoli guerrieri e commosso mamme e operatori.



Per l'occasione, l'associazione "Voglia di Crescere Onlus" ha donato al reparto una pompa a infusione magnetica e altri regali sono arrivati, per i prematuri, da parte di associazioni e privati.