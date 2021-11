Granda Volley Academy, il punto sulle giovanili biancorosse

Trascorsa un’altra intensa settimana di attività agonistica per le giovani gatte della Granda Volley Academy.

Se la Serie B2 continua a macinare gioco senza trovare la giusta alchimia, nei campionati giovanili fioccano le soddisfazioni, rigorosamente a tinte biancorosse: una su tutte, la vittoria al tie-break ottenuta a Bra dalle ragazze Under 16 di coach Peron, ora capolista nel girone A – Eccellenza.

Procedendo con ordine: in Serie B2, la squadra di punta del movimento cuneese continua a faticare nella finalizzazione. Sono tanti i segnali di crescita per le ragazze di coach Petrelli, ma altrettanti i passaggi a vuoti con numerosi errori che vanificano le belle azioni. Così è accaduto anche nella trasferta novarese con la Direma Pizza Club Novara. In campo Mangano in palleggio, Giuliano opposto, Battistino e Montabone bande, al centro Basso e Ulligini, libero Sposetti Perissinotto. Il primo set vede la squadra di casa portarsi in vantaggio con piccoli break: Cuneo risponde sistematicamente portandosi in pareggio, senza mai riuscire a mettere la testa avanti nel punteggio. Nel finale arriva l’allungo casalingo: 25-20 (1-0). Più spettacolare il secondo set, caratterizzato da lunghi scambi e gioco organizzato. Sposetti Perissinotto rafforza la difesa con recuperi da applauso e le ‘gatte’ raggiungono il massimo vantaggio sul 9-13. La Direma, però, dimostra grande esperienza e senza forzare i colpi riesce a portarsi sul 20 pari. Punto a punto il finale che sorride alle novaresi, nonostante gli inserimenti di Testa in palleggio, Cattaneo banda e Fabbrini opposto: 25-23 (2-0). La terza frazione di apre con Fabbrini schierata nel ruolo di opposto. I primi punti sono combattuti, ma presto le ragazze di Cuneo dimostrano di aver finito l’energia nervosa subendo il gioco rivali. Gli allenatori provano a dare nuova linfa con i cambi, tra cui l’esordio di Andreetto, senza ottenere l’esito sperato: 25-12 (3-0) il finale. Nonostante la sconfitta, due ‘gattine’ hanno vissuto una ‘domenica bestiale’: Fabbrini e Sposetti Perissinotto sono state convocate da coach Pistola per la prestigiosa sfida Cuneo-Conegliano di Serie A. Emozioni che solo la ‘cantera’ cuneese può offrire.

«Abbiamo avuto un buon approccio alla gara – dichiara Liano Petrelli, responsabile tecnico Granda Volley Academy –, sia nel primo ma soprattutto nel secondo set, dove abbiamo fatto belle cose lottando su ogni pallone. Stiamo lavorando per trovare sia in allenamento che in gara qualche soluzione in più. Lo spostamento di ruolo di qualche giocatrice e con Carola Giuliano al debutto da centrale a opposta è in questa ottica con l’obiettivo di rendere questo gruppo Under 18 competitivo in un campionato nazionale»

Un lunedì sera intenso quello vissuto dalle due formazioni Under 18, scese in campo alla Ex Media 4 per l’atteso derby. Da un lato della rete la formazione Rossa di coach Petrelli, dall’altro la Bianca di coach francesconi. Dopo un avvio arrembante da parte della squadra ‘ospite’, composta in quasi totalità dalle giocatrici militanti nel campionato di Serie B2, arriva la reazione della formazione Bianca che strappa un set alle rivali (29-27, 1-1) dimostrando a tratti la buona qualità di gioco. Nella terza e nella quarta frazione, sale in cattedra la formazione Rossa e chiude il match senza ulteriori indugi.

Emozionante e positiva trasferta per l’Under 16 Rossa guidata da coach Peron, capace di espugnare il difficile campo di Bra. Alla Libellula Arena in scena una partita impegnativa, caratterizzata da molti alti e bassi. In vantaggio per due volte (0-1, 1-2), le cuneesi vengono rimontate ma riescono nell’intento di rimanere unite, portando a casa la vittoria contro una compagine insidiosa e ben messa in campo. Nel girone C, sconfitta casalinga per la formazione Bianca di coach Guerriero. Scontro al vertice, con la capolista Savigliano e le cuneesi, seconde della classe. Partita in salita per le biancorosse, tradite nel primo set dal servizio, fondamentale che in altre occasioni aveva costruito importanti break. Buona partenza nella seconda frazione, ma dopo l’iniziale vantaggio le cuneesi subiscono la rimonta ed il sorpasso delle rivali, brave poi a chiudere in proprio favore anche il terzo set.

Doppia vittoria per le Under 14 cuneesi. Nel girone A buona affermazione per le ragazze di coach Violino che superano nettamente la compagine monregalese del Mon.Vi Lpm Bam. Partenza sprint in tutti e tre i parziali per le padrone di casa che con gioco fluido e buon servizio si aggiudicano l'intera posta in palio. Nel girone C, la quinta giornata di campionato offre un’occasione di riscatto dopo l’opportunità persa a Fossano. Le ragazze di coach Guerriero si presentano al fischio di inizio con la concentrazione giusta e con la voglia di fare bottino pieno. Con il Villanova Volley, le gattine si dimostrano pronte, brave a non perdere la concentrazione nemmeno dopo aver perso il secondo set. Il 3-1 finale porta rinnovata fiducia nei propri mezzi.

Una vittoria ed una sconfitta nei campionati di Prima Divisione per le formazioni biancorosse. Nel girone A, le ragazze di coach Peron e Delfino superano 3-1 le rivali dell’Alba Volley. Buona prestazione collettiva, grande determinazione ed evidenti capacità tecniche, esaltate dal buon servizio. Nel girone B, seconda sconfitta consecutiva dopo le due vittorie di inizio campionato per le ragazze di coach Francesconi. Il Morozzo-Peveragno si impone 3-0 al termine di un incontro equilibrato, sfruttando la maggior lucida nei finali di set ed esprimendo azioni ed attacchi più efficaci.

Prosegue anche l’attività CSI. Tre gli incontri in programma, due quelli disputati con altrettante sconfitte. Amara trasferta piaschese per le atlete Juniores che, dopo aver pareggiato il conto dei set, sono costrette alla resa nella terza e decisiva frazione. Pesante parziale ottenuto nella trasferta di Cervere dalle Ragazze. Il 3-0 finale non ammette repliche, con le cuneesi ‘intimorite’ dalla prestanza fisica e dalle qualità tecniche delle avversarie, molto solide e in grado di produrre una buona pallavolo con schiacciate potenti.