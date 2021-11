Volley femminile A1 - Bosca S.Bernardo Cuneo, via alla prevendita per la partita contro Monza

Ha preso il via nella mattina di giovedì 18 la prevendita per la partita di domenica 28 novembre contro Vero Volley Monza (ore 17:00, diretta su www.volleyballworld.tv) valida per la nona giornata di andata.

I tagliandi sono acquistabili presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14, Cuneo) dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12:00 e 16:00-18:30 e online sul sito www.liveticket.it.

La sfida con le rosablù, che arriveranno a Cuneo reduci dal debutto assoluto in CEV Champions League con il Vakifbank Istanbul, chiuderà un mese di novembre di soli big match per la Bosca S.Bernardo Cuneo.

Contro le ex Van Hecke, Candi e Zakchaiou le biancorosse andranno a caccia di punti preziosi per risalire la classifica e continuare a coltivare l’obiettivo della qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Per la gara con le brianzole, di cui Isiline sarà match sponsor, è atteso il pubblico delle grandi occasioni anche sulla scia del sold out registrato nel ‘Derby delle bollicine’ con Conegliano.