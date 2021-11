Treni della neve gratuiti tra Limone e Tenda per tutta la stagione sciistica

In attesa della riapertura della tratta ferroviaria Limone-Ventimiglia prevista per Natale, a partire già dal 12 dicembre saranno introdotte 6 coppie di treni al giorno sulla tratta Limone-Tenda per un totale di 12 corse quotidiane. La Regione Piemonte, inoltre, si farà carico della gratuità del biglietto per tutti i passeggeri.

I treni verranno garantiti per tutta la stagione sciistica, indicativamente fino a fine febbraio o inizio marzo. Si potrà parcheggiare gratuitamente a Tenda, dove c'è un piazzale che sarà destinato a questo, e a Limone si raggiungeranno le piste tramite navetta, anch'essa gratuita.

Per prendere il treno non sarà necessaria la prenotazione ma bisognerà essere in possesso del titolo di viaggio, gratuito.



"Abbiamo voluto dare un aiuto concreto – sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi - ad un territorio gravemente danneggiato dall’alluvione Alex nell’ottobre 2020, dove i paesi sono rimasti isolati a lungo proprio per la mancanza di collegamenti sia stradali sia ferroviari e ancora oggi soffrono per una situazione che certamente penalizza la mobilità".

Come annunciato nelle scorse settimane la tratta Limone-Tenda sarà gratuita per tutti i passeggeri. "Abbiamo tenuto fede all’impegno preso facendoci carico del costo del biglietto sia per chi si deve muovere nella valle per lavoro o per esigenze personali sia per chi desidera raggiungere le località turistiche nel fine settimana – evidenziano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi -. Il territorio ha bisogno di risollevarsi e con questa iniziativa vogliamo dare un aiuto concreto in modo che questo inverno possa essere la prima stagione della ripresa che questi paesi meritano".



LIMONE-TENDA

ORARI DAL 12 DICEMBRE

mattino

Limone 7:00 Tenda 7:30

Limone 8:50 Tenda 9:20

Limone 10:38 Tenda 11:08



Tenda 8:00 Limone 8:30

Tenda 9:40 Limone 10:10

Tenda 11:20 Limone 11:50



pomeriggio

Limone 14:20 Tenda 14:50

Limone 16:00 Tenda 16:30

Limone 17:40 Tenda 18:10



Tenda 15:10 Limone 15:46

Tenda 16:50 Limone 17:20

Tenda 18:30 Limone 19:00