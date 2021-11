A Mondovì incontri per aiutare i giovani a cercare lavoro

Dopo l’incontro di ottobre su Garanzia Giovani e Crescere in digitale della Camera di Commercio di Cuneo, nuovo appuntamento per mercoledì 24 novembre alle 14.30 dal titolo “Cercare lavoro è un lavoro! Spunti per una ricerca di lavoro efficace”.

Le orientatrici del Centro per l’Impiego presenteranno strumenti e accorgimenti per affrontare in modo efficace la ricerca di opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro: si parlerà di come organizzare la ricerca, dell’importanza di strumenti come il Curriculum Vitae e di come presentare il proprio profilo aumentando le possibilità che le candidature vengano prese in considerazione dalle aziende.

Verranno inoltre presentati i servizi del Centro per l’Impiego che possono supportare i giovani cittadini nel loro percorso di definizione degli obiettivi professionali.

I dettagli dell’incontro si trovano sul sito e sulle pagine Facebook del Comune di Mondovì e di Agenzia Piemonte Lavoro.

Per partecipare è necessario inviare una mail di prenotazione all’indirizzo informagiovani@comune.mondovi.cn entro martedì 23 novembre (necessario il Greepass).