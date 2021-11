Cinque alberi a Valgrana per ricordare i 'Ragazzi delle stelle' vittime dell'incidente a Castelmagno

Sono stati piantati nei mesi scorso nei pressi degli impianti sportivi di Valgrana cinque alberi per commemorare i ragazzi delle stelle: Camilla Bessone, Marco Appendino, Samuele Gribaudo, Nicolò ed Elia Martini tutte vittime giovanissime del terribile incidente nella notte tra l’11 e il 12 agosto.

E nella giornata dell’albero, domenica 21 novembre, alle ore 10 saranno inaugurati. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’idea della famiglia Bessone “Un bosco per Camilla” a cui il comune di Valgrana ha aderito.



Il progetto aveva portato alla piantumazione di diverse piante nel parco Fluviale di Cuneo, ma anche nel modenese.

All’evento di inaugurazione sarà presente l’amministrazione comunale, l’associazione dei sentieri valgranesi, l’associazione Adipa Piemonte e la mamma di Camilla, Laura Lucchino, ideatrice del progetto.



Con questo gesto si intende da un lato ricordare i ragazzi delle stelle e allo stesso tempo portare avanti la grande sensibilità ecologista della 16enne Camilla Bessone.

A fianco agli alberi verrà posta una targa con la scritta “Gli alberi sono lo sforzo della terra per parlare al cielo in ascolto – Ai ragazzi delle stelle e al loro amore per la natura.”

Si tratta di cinque alberi da caco, sviluppatori di biodiversità, in quanto utili per la preservazione delle api e per il riposo e il nutrimento degli uccelli nei mesi nevosi visto che portano bacche nel periodo invernale.

“La Cop26 – spiega il sindaco di Valgrana Albino Arlotto, molto attento alle tematiche ambientaliste – ha sottolineato la necessità e l’importanza della riforestazione con la piantumazione di nuovi alberi. Gli alberi purificano l’aria e fanno vivere noi e tutta l’umanità e regola la vita di tutte le specie. Convintamente abbiamo accolto da subito questa iniziativa per commemorare questi giovani e con un gesto che dimostra una grande sensibilità ecologista.”



Sempre per celebrare la giornata dell'albero verranno piantate altre piante nei pressi dell'asilo comunale insieme ai bambini della scuola dell'infanzia.