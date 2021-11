Coi fondi Pnrr Sanfrè mette al sicuro le scuole: lavori per 600mila euro

Un contributo di 600mila euro. Sono i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) appena assegnati al Comune di Sanfrè relativamente al progetto presentato dallo Municipio per la sicurezza antisismica degli edifici scolastici (scuola materna, elementari e medie) presenti in paese. I lavori dovranno essere appaltati e saranno eseguiti entro il 2022.



"Una lieta notizia per il nostro Comune – spiega il primo cittadino Giovanni Pautasso –. Siamo stati tempestivi nella richiesta del contributo, premiata con l'assegnazione di questo importante fondo, che andrà a garantire la sicurezza dei nostri studenti".



Intanto il sindaco fa sapere che stanno giungendo a conclusione i lavori nella sala conferenze presso i locali delle scuole. Gli interventi sono finalizzati ad ampliarne la capienza portandola a un massimo di 200 ospiti, alla messa in sicurezza di impianti e palco, e agli allestimenti con nuovi arredi.