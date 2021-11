Covid, Di Perri: "Ho tre bambini di 10, 8 e 6 anni: non vedo l'ora di vaccinarli"

"Io ho tre figli - ha spiegato - di 10, 8 e 6 anni: non vedo l'ora di vaccinarli. Se li vaccino, gli lascio una copertura immunitaria che durerà tutta la vita. Una memoria protettiva maggiore rispetto a quella di un 80enne".

Di Perri ha poi spiegato che al momento sono due i tipi di soggetti ricoverati in ospedale per Covid: "persone vaccinate con un'età media di 83 anni e poi non vaccinati, che hanno dai 30 ai 75 anni".

Aumentare somministrazione delle terze dosi

Tra le ipotesi al vaglio del Governo in questo momento quella di ridurre l'estensione del Green Pass a 9 mesi. "Al momento - ha replicato Di Perri - si naviga a vista. La chiave di lettura di copiare Israele suggerisce di aumentare lo sforzo per somministrare la terza dose: una volta verificato il rendimento di quest'ultima si potrebbe aumentare la validità della carta verde".