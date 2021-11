Dopo otto mesi chiude il centro vaccinale del Movicentro di Cuneo, lo staff: "Un'avventura umana e professionale che non dimenticheremo mai"

Domani sarà l'ultimo giorno di apertura per il grande centro vaccinale allestito nel parcheggio del Movicentro.

Chiude dopo 8 mesi - è stato aperto il 24 marzo scorso - di vaccinazioni di massa. Sei linee, aperto 12 ore al giorno, una vaccinazione ogni cinque minuti. Arrivando a 500 iniezioni al giorno.

Un lavoro organizzativo enorme, frutto della collaborazione tra ASO Santa Croce e e Carle, Asl CN1, Comune e privati. E con il contributo insostituibile del volontariato, in prima linea la Protezione Civile.

Un grande gioco di squadra, efficiente, al quale la città ha risposto in modo incredibile, tanto che Cuneo è il comune con più di 10 mila abitanti primo per vaccinazioni in tutto il Piemonte. E' vaccinato con la prima dose l'89,17% della popolazione residente.

"Abbiamo avuto il sostegno di tutti, è stata una grande macchina e siamo orgogliosi di averne fatto parte. Quello che stiamo vivendo è un momento storico da cui abbiamo imparato tanto, soprattutto che la Sanità pubblica è un bene preziosissimo". A dirlo la dottoressa Brunella Caramellino, a nome di tutto lo staff con cui, in questi mesi, ha condiviso un'esperienza umana e professionale incredibile. "

In qualche modo, sentiamo che si sta per chiudere un'avventura. I vaccini sono stati la miglior risposta al Covid. In questi giorni, un anno fa, aprivo a Savigliano il secondo reparto Covid. La situazione ora è completamente diversa. Dopo il calo dei mesi estivi, i numeri sono risaliti: stiamo facendo tante terze dosi, con il vaccino Moderna in questo momento, e anche diverse prime. Ora si chiude. Il centro unico per la zona sarà palazzo Bertello, dove potenzieremo le linee".