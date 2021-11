"Dronero è anche le sue frazioni!": il sindaco Mauro Astesano incontra gli abitanti di Monastero

L'importanza di un dialogo anche con le frazioni e di un progettualità che tenga conto anche di questi luoghi.

Mercoledì sera, 17 novembre, alle ore 21 il sindaco di Dronero, Mauro Astesano, si è recato a Monastero (presso la Sala don Marino) per incontrare gli abitanti.

Insieme al primo cittadino erano presenti gli assessori Marica Bima e Maria Grazia Gerbaudo ed i consiglieri di maggioranza Marica Aimar e Pierluigi Balbi.

Un incontro per farsi conoscere e per conoscere, attraverso le parole dei suoi abitanti, punti di forza e criticità della frazione. E loro, gli abitanti, hanno davvero colto l'occasione, anche per porre domande sui futuri progetti pensati dall'amministrazione.

Oltre agli aspetti urbani, ai lavori ed alle migliorie possibili in tal senso, nel corso dell'incontro si è guardato a tutte quelle attività commerciali e produttive che necessitano di essere riconosciute e sostenute.

Da parte del sindaco e dell'amministrazione non vi è soltanto stato un ascolto propositivo, ma anche la concretezza nel guardare e nel riconoscere sia le possibilità sia le criticità. La fibra ad esempio, problema molto sentito, si è riscontrato essere di non facile soluzione proprio per le impostazioni tecniche legate alla rete e decise più in generale dallo Stato.

Per quanto riguarda le possibilità invece, affrontando le difficoltà legate all'emergenza sanitaria e le ricadute economiche anche sull'ambito del volontariato e delle associazioni, si cercherà di puntare il più possibile a far conoscere queste realtà ed a valorizzarle.

Una ripartenza difficile, soprattutto per i dubbi legati a possibili nuove restrizioni. Il desiderio però, da parte di tutti, di rivivere i consueti appuntamenti, come per esempio quello della festa patronale.

Collegamenti inoltre con la scuola e l'attenzione anche alle attività sportive per i giovani. In particolare, si cercherà di far conoscere e promuovere la pallavolista, realtà importante di questa frazione.

Vi è infine il monastero di Sant'Antonio, luogo caratteristico e racconto di storia. Da qui l'aspetto culturale legato al turismo, estremamente importante, e l'impegno verso progetti e iniziative allo scopo di renderlo un luogo vivo.

Il sindaco Mauro Astesano: "Dronero è anche le sue frazioni! Abbiamo fortemente voluto organizzare queste serate. Andremo poi anche a Tetti e Pratavecchia.

Incontrare le persone è importante e questa sera sono stato molto contento. Come amministrazione ci impegneremo a mantenere quelle che erano già le nostre proposte in campagna elettorale.

Per alcuni progetti sarà più immediato, per altri ci vorrà più tempo. Il comune poi è sempre aperto a tutti i cittadini. Faremo del nostro meglio per rendere Dronero viva, ospitale e turistica".