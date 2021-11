Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “Finalmente la bonifica ambientale per i siti del Cuneese”

Sono tre i siti cuneesi che verranno bonificati a fronte dell’interramento di rifiuti speciali provenienti dalla frantumazione di carcasse di autoveicoli.



“La Giunta ha approvato oggi - ha annunciato il vicepresidente della commissione Ambiente, il leghista Matteo Gagliasso - la bonifica dei siti contaminatidel Comune di Barge, Revello e Villanova Solaro in relazione ai quali il responsabile dell’inquinamento non provvede, non è individuabile o non conclude gli interventi intrapresi. Un’azione importante del nostro assessore Matteo Marnati di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica che ottempera così alle indicazioni della legge 145/2018 e del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020”.



“Ho personalmente tenuto alta l’attenzione - conclude con soddisfazione il consigliere cuneese Gagliasso - portando avanti il lavoro in commissione e il rapporto con l’assessorato sulla bonifica di questi siti oggetto in passato anche di vicende giudiziarie, con una contaminazione che continuava a gravare sul territorio e che ora vedrà finalmente la sua bonifica”.