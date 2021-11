I carabinieri forestali con le scuole per celebrare la Giornata Nazionale dell'Albero

Anche in provincia di Cuneo i Carabinieri Forestali celebreranno la festa dell’albero mettendo a dimora piantine donate dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Saranno coinvolti 16 istituti scolastici ed altrettante Amministrazioni comunali, nonché alcune Associazioni ambientaliste, i Volontari Antincendio Boschivo e l’Associazione nazionale Forestali in congedo.

Le piantine, prodotte in particolare dai Centri Carabinieri per la Biodiversità di Peri (VR) e Pieve Santo Stefano (AR), saranno scelte in funzione della fascia altitudinale e climatica in cui si andranno a porre e, corredate di una fascetta con specifico QR code, saranno geolocalizzate e inserite nel portale www.unalberoperilfuturo.it. Su tale sito, grazie ad un algoritmo, si può leggere in tempo reale il quantitativo di anidride carbonica che complessivamente gli alberi via via piantati sono capaci di immagazzinare.

Il senso della giornata, che cadrebbe il 21 novembre ma che verrà celebrata dal successivo lunedì 22 per agevolare la partecipazione delle scuole, è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza degli alberi, degli ecosistemi forestali e dunque sulle diversificate esternalità positive che derivano dal nostro patrimonio verde: il contrasto ai cambiamenti climatici grazie all’assorbimento di anidride carbonica, la produzione di ossigeno, la tutela della biodiversità, il contrasto al dissesto idrogeologico, la valorizzazione del paesaggio e la sostenibilità ambientale delle attività umane solo per citare le più note.

In particolare la giornata dell’albero coi Carabinieri Forestali verrà svolta a:

- Alba, presso scuola primaria “Maria Montessori” di Alba.

- Bagnolo, presso scuola dell’infanzia.

- Borgo San Dalmazzo, presso scuola primaria (Parco Grandis).

- Bra, presso Piazza Giolitti con partecipazione delle scuole primarie e secondarie, organizzato dalla Città di Bra.

- Ceva, presso scuola dell’infanzia.

- Cortemilia, presso scuola dell’infanzia e primaria.

- Cuneo, presso scuola primaria di Madonna dell’Olmo.

- Demonte, presso scuola primaria.

- Dronero, presso scuola primaria.

- Manta, presso castello della Manta con scuola primaria.

- Mondovì, presso scuola dell’infanzia di Mondovì Piazza.

- Ormea, presso scuola primaria e secondaria.

- Pezzolo Valle Uzzone, presso scuola dell’infanzia.

- Pollenzo, presso scuola dell’infanzia.

- Sampeyre, presso scuola primaria.

- Valgrana, presso scuola dell’infanzia.