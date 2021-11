Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo e Cna Cuneo insieme per la ricerca ed innovazione

Giovedì 18 novembre, presso la sede di Cna Cuneo, Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo, è stato firmato un protocollo di intesa tra Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo e Cna che formalizza le volontà dei sottoscrittori di consolidare una linea di cooperazione finalizzata a garantire ogni collaborazione possibile atta a migliorare e consolidare la trasmissione delle informazioni, degli aggiornamenti e degli stimoli utili a sostenere i processi innovativi del settore agroalimentare mediante lo svolgimento di attività congiunte di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico e di sviluppo.

•Creazione rete di supporto e helpdesk per imprese artigiane sulle principali tematiche di interesse

•Sviluppo gruppo per progettazione e realizzazione progetti comuni a livello territoriale, nazionale ed internazionale

“Il Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo è l’ente gestore del Polo AGRIFOOD, – dichiara il Presidente Marcello Cavallo – uno dei sette Poli di Innovazione riconosciuti della Regione Piemonte; la collaborazione istituita con Cna Cuneo permette di programmare una serie di interventi mirati a sostenere il tessuto imprenditoriale cuneese per il conseguimento di obiettivi fondamentali come la salute, la qualità, la protezione dell’ambiente e la sicurezza nel settore agroalimentare che rappresentano i fondamenti del vivere comune e concrete opportunità socioeconomiche per le PMI imprese nel sistema economico del territorio.”