Mondovì, in vendita il complesso della "Madonnina": 3,5 milioni la base d'asta

Verrà battuto all'asta nella giornata di oggi, venerdì 19 novembre, il complesso immobiliare della "Madonnina" in via Vasco a Mondovì. Prezzo di partenza 3,5 milioni di euro.

Magari non tutti ne conoscono la storia, ma certamente chiunque sia venuto in visita in città, è rimasto impressionato dal grande complesso arroccato sulla collina di Piazza.

Costruito nel 1960, fu per lungo tempo collegio delle Domenicane e struttura assistenziale, inutilizzato dal 1986, l'edificio è stato più volte, nel corso degli anni, al centro dei dibattiti cittadini.

Varie le ipotesi per un possibile recupero e riutilizzo: da un polo scolastico a unità abitative residenziali e proprio a proposito di quest'ultimo utilizzo si erano concentrati gli sforzi della "Fincos", società che nel 2006 acquistò la struttura e del comune, con cui era poi stato firmato un protocollo di intesa. Facile a dirsi, meno a farsi. Il progetto non decollò mai.

Il complesso, che tutt'ora fa parte dello skyline della collina di Piazza, è ampio circa 23 mila metri quadrati. In dettaglio, come recita l'annuncio pubblicato sul sito di Aquileiacapital, lo stabile: "si colloca all’interno di un più ampio lotto di terreno con diversi fabbricati ad uso abitativo e non ed un fabbricato principale destinato a convitto-pensionato di mq 15.400, superficie catastale, disposto su 10 livelli. Attorno agli edifici è presente un area verde di pertinenza di circa 33.000 mq. Ad oggi tutto il complesso immobiliare non viene utilizzato ed è in fase di elaborazione, in concerto con la Pubblica Amministrazione, un progetto di recupero e funzionalizzazione del complesso immobiliare per una SUL complessiva di circa 13.650 mq."