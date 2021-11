Una pista ciclopedonale proietterà Morozzo e Castelletto Stura verso il Parco Fluviale (e Mondovì)

Sarà lunga sei chilometri e collegherà i comuni di Morozzo e Castelletto Stura seguendo la provinciale di collegamento, stretta e unanimamente considerata pericolosa per ciclisti e pedoni. Stiamo parlando del progetto di realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia, crasi di due diverse iniziative presentate dagli enti comunali, il cui cantiere dovrebbe partire entro maggio 2022.



Il progetto - ancora in fase preliminare - prevede un costo di 1.500.000 euro divisi tra i due comuni per 800.000 e 700.000 euro. Si sono immaginati quattro lotti equamente divisi, di cui il primo da 400.000 euro - che parte dal concentrico di Morozzo sino all'innesto della strada per Montanera - ha già ricevuto il finanziamento della Regione.



"Siamo contenti di questa opportunità - ha sottolineato il sindaco di Morozzo Mauro Fissore - : si tratta di infrastrutture con grande potenzialità, come dimostrato dal grande successo riscontrato dalla ciclopedonale tra Margarita e Rocca de’Baldi".



"Importantissima anche a livello locale e turistico - ha proseguito il sindaco - : saremo in grado di collegare i territori della riserva di Crava-Morozzo al Parco Fluviale Gesso e Stura, trampolino che potrebbe portarci sino a Mondovì e, magari in futuro, anche verso villaggio Colombero tramite la via Morozzenga di epoca medioevale. Insomma, potrebbe rivelarsi un ottimo volano per l'economia locale".



"Guardiamo con fiducia e attesa alla promessa di finanziamento regionale e siamo pronti a coprire la nostra parte, l'intervento che andrà dal concentrico al confine con Morozzo, con i fondi del PNRR che presto arriveranno - ha aggiunto il sindaco di Castelletto Stura Alessandro Dacomo - . A livello di progetto parliamo di uno sforzo unico tra i due comuni: la settimana scorsa abbiamo realizzato un sopralluogo su entrambi i territori, e conveniamo tutti che l'opera sia ormai necessaria a seguito dell'aumento di traffico degli ultimi anni. Ci stiamo già muovendo in preparazione alla posa del cantiere, che avverrà all'indomani dello sblocco dei fondi".