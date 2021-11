Dietro quegli abusi l’ombra di un giro di pedofili attivo tra Cuneo e Torino

Una vicenda dai contorni a dir poco inquietanti quella sui quali la Procura di Cuneo – titolare dell’indagine è il sostituto Francesca Lombardi – sta tentando di fare chiarezza a partire dall’arresto di un 47enne di Cuneo e di un 58enne originario di Borgo San Dalmazzo, ma residente nel Saluzzese, entrambi con precedenti, destinatari della misura cautelare con l’accusa di atti e abusi sessuali su ragazze minorenni.



I due sono indagati sulla base delle testimonianze rese dalla figlia 20enne del secondo, che si è rivolta ai Carabinieri di Borgo San Dalmazzo per denunciare il passato di abusi dei quali, a più riprese, lei stessa sarebbe stata vittima ad opera del padre, a partire da quando aveva appena dieci anni.



A convincerla, il rinvenimento, nello smartphone del genitore, di messaggi e immagini a sfondo sessuale che questi avrebbe scambiato con una ragazzina di appena dodici anni, figlia di un amico dell’uomo. La giovane si sarebbe così determinata a svelare il suo difficile passato convincendo la ragazzina a fare altrettanto.



Gli inquirenti sono ora impegnati a verificare lo sconcertante quadro emerso dalle testimonianze delle due ragazze, con abusi sessuali connessi anche all’uso di droga, in particolare cocaina, al quale la più piccola delle due sarebbe stata avviata quando aveva appena undici anni.



Dal delinearsi dello stesso, le misure cautelari emesse a carico dei due uomini, mentre destinatarie di altrettante informazioni di garanzia sarebbero anche una 20enne di Cuneo, accusata di detenzione di materiale pedopornografico, e una 44enne monregalese, cui si contesta di avere presentato la piccola al più giovane dei due, in occasione di un festino durante il quale la donna l’avrebbe anche iniziata al consumo di droga.



Sempre secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe quindi abusato della piccola, inducendola anche ad assistere a un suo incontro sessuale con altre tre minori, svoltosi a Torino alla presenza dei genitori di queste ultime.



Le indagini ora proseguono, a partire dall’analisi di cellulari, computer e altri supporti informatici sequestrati agli indagati, dai quali verranno cercati riscontri all’inquietante serie di episodi svelati dalle giovani vittime, ma anche se dietro agli stessi si possa celare un più ampio giro di abusi riconducibile alla presenza nel Cuneese di un giro di pedofili disposti anche a pagare cifre importanti per mettere le mani su giovanissime vittime.