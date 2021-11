Disabilità motoria: domotica ed automazione per la casa

Elevare la qualità della vita è un’espressa caratteristica della domotica che negli anni si è guadagnata un ruolo essenziale nella vita quotidiana di quanti hanno difficoltà a muoversi all’interno della propria abitazione.

E’ una tecnologia che consente ai disabili, agli anziani e alle categorie di persone che richiedono particolari attenzioni e assistenza di poter utilizzare spazi e strumenti riducendo i disagi e garantendo alla persona un ruolo attivo all'interno della casa.

L’obiettivo della domotica potrebbe, semplicemente, essere raffigurato nella precisa inclinazione di ”migliorare la qualità della vita nella casa” poiché interviene sia per le azioni che appaiono relativamente più semplici che per funzioni più complesse ma sempre con estrema facilità.

La maggior parte delle persone associano la domotica a strumenti e applicazioni tecnologiche che rendono la gestione della propria abitazione più semplice e intelligente in pratica meno faticosa.

L’utente ha la possibilità di gestire dispositivi in maniera semplice, sovente basta spingere il tasto di un telecomando, o ancora più agevolmente utilizzare una app sul proprio smartphone. Tutto viene ottimizzato, in maniera intelligente, e integrato in una soluzione definita e completa con lo scopo di adattare l’ambiente domestico alle reali necessità di chi lo deve vivere senza stravolgere le modalità standard di gestione delle utenze.

La domotica rappresenta una risorsa fondamentale, in grado di migliorare sensibilmente la qualità della vita e viene, infatti, in aiuto a chi non potrebbe godersi appieno la propria casa o, peggio ancora, se non potesse fare affidamento sulla domotica rischierebbe di vederla trasformata in una sorta di opprimente prigione. Un software attiva i dispositivi di sicurezza, un altro permette di coordinare e controllare il funzionamento degli elettrodomestici, un altro apre e chiude in automatico tende o tapparelle

La domotica per disabili si adopera anche nell'analisi delle aspettative e dei desideri della persona, al fine di "costruirle" intorno un ambiente che non venga percepito più come ostacolo ma al contrario come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità.

Campanello di chiamata Techly

Il campanello da sempre rappresenta uno strumento necessario per richiamare l’attenzione e oggi grazie alla domotica, che ha apportato le dovute innovazioni, esiste la versione moderna che consente all’utente di poter usare il campanello senza fili che risulta ideale come cerca persone per anziani o non vedenti con collegamento per sensori.

BJ Enabler Phone

Il BJ Enabler Phone è un telefono con vivavoce con gestione tramite telecomando e consente all’utente di poter effettuare le telefonate facendo leva sulla possibilità di poter comporre il numero di telefono in maniera rapida utilizzando la funzione di composizione rapida o la composizione delle cifre, così come rispondere e riagganciare

BJ Control Pro

E’ un telecomando che permette di memorizzare i canali di diversi telecomandi come televisore, video, DVD e allo stesso tempo, con gli accessori appropriati, consente di poter controllare porte, luci, letti, persiane, elettrodomestici, sistemi di allarme, etc. Con BJ Control Pro è possibile utilizzare il telecomando con diverse modalità di scansione per adattare lo strumento ad un utilizzo con un sensore. Le immagini dei tasti possono essere personalizzate a piacimento tramite menù cartacei da inserire sotto la griglia.

Voltapagine Turny

Sfogliare un giornale o una rivista non è più una limitazione grazie all’utilizzo del Voltapagine Turny. Si tratta di un ausilio che permette di sfogliare le pagine tramite l'azionamento di un sensore che attiva un braccio meccanico oscillante dotato di una estremità adesiva. L’utente può gestire tempi e modalità nel rispetto delle sue esigenze poiché il dispositivo risulta facilmente controllabile anche tramite comandi vocali. Può essere montato su carrello e permette la lettura in autonomia anche in posizione distesa. E' regolabile in altezza ed in inclinazione.