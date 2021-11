Lo sanno tutti che il professionista esperto delle lavorazioni in ferro, il mago che può davvero gestire qualunque genere di metallo, è il fabbro. Nasce come artigiano, ma la rivoluzione industriale lo ha avvicinato al mondo della tecnica, mettendola nella posizione di finalizzare tantissime lavorazioni industriali. Questo non significa che abbia perso la sua manualità, ma che la adattata alle esigenze moderne. Oggi il fabbro viene contattato soprattutto per mettere in sicurezza le abitazioni attraverso i dispositivi come le serrature, che possono rompersi, essere rotte o semplicemente devono venire aperte (perché magari si è persa la chiave). Per lavori più strutturati e approfonditi rimane comunque il punto di riferimento.

Il ferro battuto ma anche tantissimi altri metalli come, ad esempio, l’acciaio sono molto utilizzati, a partire da strutture come i serramenti, le porte dei garage, i cancelli, le ringhiere eccetera. Lo sappiamo tutti quanto sia duro il ferro così come l’acciaio, perciò non ci si può improvvisare quando si tratta di risolvere un problema che ha al centro dei metalli.

Il ferro, oltretutto, è soggetto ad arrugginire. Se temiamo di incappare in questa eventualità possiamo contattare un fabbro per chiedere un trattamento all’oggetto che vogliamo preservare. Potrà anche insegnarci come contrastare gli effetti del tempo ma soprattutto evitare che quell’elemento arrugginisca, specie se è esposto alle intemperie.

Il fabbro lavora sia su appuntamento, che per le emergenze. A questo proposito è bene informarsi se abbia un numero speciale dove chiamarlo se abbiamo un’urgenza. Infatti, spesso, sono attivi dei servizi 24 ore su 24 sette giorni su sette che si rivolgono a quei clienti in preda al panico a causa, ad esempio, della perdita delle chiavi di casa.

Le serrature aperte del fabbro non sono solo quelle delle porte, ma anche quelle delle macchine, delle cassaforti.

Le cassaforti sono il luogo dove le persone ripongono oggetti personali importanti, gioielli, denaro, documenti, per cui è importante che vengano aperte. Le abilità di un fabbro consistono proprio nel riuscire ad intervenire in questo tipo di circostanza, andando ad aprire la cassaforte ma senza rovinare ciò che contiene al suo interno.

E lo stesso discorso è possibile farlo quando si tratta di una porta, perché il problema non è solo quella di aprirla se abbiamo lasciato le chiavi al suo interno, ma di farlo senza danneggiarla costringendoci dunque a cambiare per forza la serratura.

Posto che è sempre un bene cambiare le serrature se questa sostituzione viene effettuata per andare a migliorare i dispositivi di sicurezza. Se si passa da una serratura a doppia mappa ad una serratura con cilindro europeo si sta facendo notevole salto di qualità e soprattutto una scelta importante a tutela e protezione dei nostri ambienti e dei nostri beni.

Tutti sanno che bisogna gestire le serrature in questo modo, però per problemi di tempo magari tendono a rimandare la sostituzione. Oppure, abbiamo lasciato la bicicletta attaccata alla catena con lucchetto e poi abbiamo perso la chiave: come possiamo recuperare la bicicletta se non contattando un fabbro?