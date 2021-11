Le classi dell’Itis alla rassegna culturale di Scrittorincittà 2021

Il 17 novembre 2021 è iniziato a Cuneo il Festival Scrittorincittà 2021, arrivato quest’anno alla sua 23^ edizione.

Le classi 5AELE, 5AMEC, 5AROB, 2BROB, 3ABIO/CHI, 3AROB, 3AINF, 3AELE dell’Itis Delpozzo, accompagnati dai loro docenti, hanno aderito per vivere in presenza l’incontro con l’autorevole ospite Alberto Cavaglion, intervistato da Matteo Corradini, che ha esordito in Sala San Giovanni parlando del suo nuovo libro “Decontaminare le memorie”.

Dopo un anno di chiusure forzate e di fatiche legate alla DAD, anche la prestigiosa manifestazione dedicata agli autori contemporanei ha ripreso vita: partecipare dal vivo, ascoltare la voce del professore in diretta, porgli domande e condividere dei pensieri è un valore culturale davvero elevato e impagabile.

La sala era gremita di studenti, anche di altri istituti, tutti muniti di green pass, per vivere in sicurezza il bello della cultura.