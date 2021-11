Caprarica, Sgarbi, Vergassola, Morini, Il Teatrino e Manera saranno i protagonisti della terza giornata del FestivaLieve

Proseguono le prenotazioni per i tre giorni di eventi che caratterizzeranno il FestivaLieve, in programma ad Asti dal 25 al 28 novembre. Una rassegna che si preannuncia come un imperdibile concentrato di cultura e bellezza, nell'ambito della quale il pubblico potrà incontrare e dialogare con scrittori, critici d’arte, designer, giornalisti, divulgatori, fenomeni del web e campioni dello sport.

Non mancheranno poi spettacoli circensi e serate dedicate alla stand up comedy in teatro e una mostra, organizzata nel centenario della nascita di Lele Luzzati, che si propone di indagare i rapporti tra il maestro genovese, Italo Calvino e il concetto di levità. Esposizione aperta, presso Palazzo Ottolenghi, e visitabile fino al 19 dicembre.

IL RICCO PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA, 27 NOVEMBRE

Il 27 novembre avrà come protagonisti Antonio Caprarica, che parlerà del reality più seguito al mondo: i Windsor, e poi Vittorio Sgarbi, con una lezione sul Caravaggio, Dario Vergassola e Massimo Morini animeranno il pomeriggio con un’intervista comica, giocata ammiccando alle esperienze di musica e di cinema dei due artisti.

Il Teatrino porterà in scena la stand up comedy Ariete Ascendente Gemelli e Leonardo Manera sarà protagonista dello spettacolo Segnali di vita, una lettura ironica e divertente delle contraddizioni italiane di ieri e di oggi, in cui, in pochi secondi, si trasformerà nei personaggi di Zelig e Colorado che lo hanno consacrato tra i migliori artisti della risata.

Il programma potrebbe subire variazioni, anche legate all’emergenza sanitaria, e indipendenti dalla volontà degli organizzatori, che, nel caso, verranno comunicate tempestivamente su www.festivalieve.com.

Per ulteriori informazioni: info@festivalieve.com