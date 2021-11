Dronero: Caterina Ramonda protagonista a Espaci Occitan

"C'era una volta un bambino che andava sempre a rubare la frutta nel giardino dell'orco ed era talmente goloso di prugne che lo chiamavano Joanin Sopatabrinhas."

Presso l'associazione Espaci Occitan di Dronero, domani pomeriggio, sabato 20 novembre, alle ore 16 ci sarà un nuovo appuntamento culturale della rassegna "Libres libres - Libri liberi".

Verrà presentato il libro "Joanin Sopatabrinhas – Giovannino scrollaprugne". Protagonista Caterina Ramonda, esperta di letteratura per l’infanzia e autrice di questo nuovo volume bilingue (occitano – italiano), edito da Egnatia Editore e arricchito dalle illustrazioni di Edoardo Marconi, in una narrazione per bambini e famiglie, tra questa e altre storie delle valli occitane.

La rassegna "Libres libres - Libri liberi" è realizzata col sostegno della Regione Piemonte. L'ingresso è gratuito e per i maggiori di 12 anni è richiesto il green pass. Prenotazione obbligatoria a segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075.