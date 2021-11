“Ho fatto qualcosa di buono”: spettacolo teatrale a Bagnolo Piemonte

“Ho fatto qualcosa di buono”. È il titolo dell'opera teatrale che verrà messa in scena a Bagnolo Piemonte, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Appuntamento giovedì 25 novembre alle 21,15 al teatro Silvio Pellico

Il testo è di Corrado Vallerotti, autore di saluzzo con l'attrice Donatella Boglione, della compagnia Kabuki.

L'opera è tratta dal libro “La donna che sbatteva nelle porte” di Roddy Doyle.

“Paula Spencer, una giovane donna irlandese, è la voce narrante e la protagonista di questo drammatico e intenso romanzo. Non è stato facile, per lei, crescere e diventare donna in una Dublino popolata da un'umanità cordiale ma anche turbolenta e rissosa. Poi, improvviso, l'eccitante incontro con Charles. All'inizio è l'amore, l'aspettativa romantica; ma a poco a poco s'innesca una spirale di violenza che arriverà sino alla brutalità e porterà Paula a conoscere l'odio cui può giungere un uomo e la disperata volontà di rivalsa cui può giungere una donna”.

“Il monologo era già stato presentato anni fa a Saluzzo da un gruppo di altre attrici che avevano rappresentato la protagonista in età diverse – spiega Donatella Bogliotti -. Io l'ho modificato e accorciato per renderlo più fattibile da una persona sola. Metto in scena la sua vita e alcuni episodi salienti: il tentativo di scappare da una famiglia problematica con un matrimonio che poi si è rivelato terribile, con un marito violento. Questa situazione ha aggravato i suoi problemi già esistenti di alcolismo. Una violenza che va avanti finchè non si accorge che ad essere in pericolo è la figlia. Sarà una padellata a cacciare il marito e tutti i suoi problemi”.

Ingresso libero; necessario il green pass. L'evento è realizzato con il patrocinio del comune di Bagnolo Piemonte.