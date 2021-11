Savigliano, parte la Winter edition di Antidogma Festival

La 42^ edizione del Festival Antidogma Musica “From classical to soudtrack” torna, dopo la rassegna estiva, in versione invernale con 5 concerti che si terranno a Savigliano, Torino, Cortemilia, Manta e Saluzzo.

Il primo appuntamento della “Winter edition" di Festival Antidogma (organizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo) sarà domani, sabato 20 novembre, alle 17,30 al museo civico Antonino Olmo di Savigliano.

Lo spettacolo è presentato in sinergia con il Civico Istituto musicale Fergusio in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona della musica.

Protagonista è il Duo di Siracusa formato dal soprano Chiara Salerno e il chitarrista Roberto Salerno che si esibiranno nel repertorio dedicato a “La danza in sala da concerto” su musiche di Caccini, Giuliani, Paganini-Tarrerga, Villa Lobos, Giordani, Pergolesi, Albeniz, Schubert.

Chiara Salerno ha iniziato a studiare pianoforte a 7 anni. All’età di 25 ha intrapreso lo studio del canto e dell’opera lirica. La sua attività artistica è iniziata in Sicilia per poi raggiungere molte nazioni europee e la Cina. Partecipa, come artista di coro, in opere quali: Cavalleria Rusticana, Traviata, Tosca, Turandot, Bohème, Carmen, Nozze di Figaro.

Da solista canta in diverse formazioni musicali. Lo scorso Natale ha registrato per le televisioni siciliane concerti di musica sacra da camera e arie d’opera.

Il chitarrista Roberto Salerno si esibisce regolarmente come solista e con varie formazioni nelle principali città italiane, in Spagna, Grecia, Giappone, Belgio, Croazia, Messico, Germania e Argentina.

Ha tenuto vari corsi di perfezionamento. Molto attivo anche come compositore, ha visto pubblicati diversi suoi lavori.

Ingresso libero. Green pass obbligatorio. Info e prenotazioni Antidogma Musica: cel. 333.1636170, o tramite email: antidogmamusica@gmail.com, o al numero dell’Istituto musicale Fergusio 347.5794078.