Si presenta "Savigliano. Le immagini della storia"

Uscito in piena pandemia, il libro “Savigliano. Le immagini della storia” non ha avuto la possibilità di essere presentato in pubblico.

Ora, finalmente, i suoi autori Corrado Galletto, Doriano Mandrile e Claudio Rocca avranno la possibilità di raccontare a lettori e curiosi questo volume edito dalla Tipografia Saviglianese, che racconta “documenti, arte, curiosità e tesori spesso sconosciuti della nostra città”.

Si tratta di 138 pagine, con un’ampia documentazione fotografica, che indagano Savigliano con un occhio attento a quelle specifiche particolarità che, a volte, sono davanti agli occhi di tutti ma che possono raccontare storie poco conosciute.

La presentazione si terrà sabato 20 novembre alle 16,30 al Museo Civico di Savigliano (via San Francesco 17) con l’introduzione del professor Sergio Soave e con un prezioso intermezzo musicale a cura del “42° Festival Antidogma Musica” che, con il Civico Istituto musicale G.B. Fergusio di Savigliano, ospita il “Duo di Siracusa”.

Ingresso libero con greenpass.