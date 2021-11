Tavola rotonda con gli operatori dell’informazione sportiva locale organizzata dal Panathlon Cuneo

Cultura, etica e sport le parole chiave al centro della serata organizzata da Panathlon Cuneo ieri, giovedì 18 novembre, presso la sala ricevimenti dell’hotel La Ruota di Pianfei, alla presenza del presidente della sezione cuneese, Giovanni Mellano e del Governatore Panathlon dell’Area3 Piemonte e Valle D’ Aosta, Maurizio Nasi.

Una tavola rotonda con gli operatori dell’informazione sportiva locale. Un’occasione per vedersi e confrontarsi sulla comunicazione di ieri, di oggi e di domani. Un’informazione, lo ricordiamo, che ha saputo superare gli eventi e tenere viva l’attenzione del pubblico impossibilitato a seguire, in presenza, gli eventi sportivi. Molti dei quali a porte chiuse a causa delle restrizioni sanitarie degli ultimi due anni. Pertanto, la serata è stata soprattutto “una maniera per ringraziare tutte le testate - come ha spiegato il presidente Mellano - per tutto il lavoro e i sacrifici fatti in questo difficile periodo per garantire a tutti noi un’informazioni completa e necessaria”.

Lorenzo Tanaceto de La Stampa di Cuneo, giornalista che nel 2019 aveva ricevuto il premio Fair play dall’associazione sportiva, ha moderato il dibattito e presentato ad uno ad uno i rappresentanti delle testate presenti: Cuneo Sette, CuneoDice, La Bisalta, La Guida, Rivista Idea ed Ideawebtv e, naturalmente, TargatoCN.

I giornalisti presenti hanno spiegato gli obiettivi e la tipologia di informazione che viene seguita da ogni testata; i legami con il territorio e con l’associazionismo sportivo di ogni tipologia, dai dilettanti ai professionisti. L’attenzione degli operatori dell’informazione, come hanno spiegato, è sempre al servizio degli ideali e dell’etica dello sport che tanto fa per i giovani di Cuneo. L’appuntamento ha permesso anche di ricordare anche una giovane giornalista sportiva da poco mancata, Alessandra Witzel che scriveva per la Bisalta, e alla quale sono stati recentemente intitolati gli impianti del Parco della Gioventù di Cuneo.

Durante la serata, è stata consegnata da Mellano e Nasi, la Borsa di Studio 2020 per meriti sportivi al giovane talento della pallavolo Francesco Bisotto, libero della BAM Acqua S.Bernardo Cuneo di Volley.

La serata è stata anche l’occasione per consegnare un riconoscimento alla memoria alla moglie di uno dei soci Panathlon venuti a mancare a dicembre 2020, l’architetto Francesco Lessan, di Borgo San Dalmazzo.