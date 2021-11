Bel tempo e nebbie nel weekend. Poi ritornano le piogge

Weekend all’insegna di un temporaneo miglioramento dovuto a un possente anticiclone di matrice azzorriana. Poi, come segnalato nella rubrica di inizio settimana, è attesa una ripresa del maltempo con piogge dapprima sparse, che potrebbero essere su Liguria di Ponente e Basso Piemonte occidentale, molto intense a partire da martedì della prossima settimana, grazie a una nuova bassa pressione di origine mediterranea.



Al Nord Ovest quindi avremo la seguente situazione.



Da oggi, venerdì 18, a domenica 20 novembre

Cielo sereno o poco nuvoloso sia al mare, che in prossimità di rilievi e altipiani. Nebbie persistenti in pianura anche durante le ore centrali diurne con estesi fenomeni di inversione termica. Annuvolamenti domenica pomeriggio

Termometro in discesa, sia nelle massime che per le minime

Minime in pianura intorno 7-8°C e massime 10-13°C. Al mare minime intorno 9-11°C e massime 13-16°C

Venti in pianura moderati da Nord Est, al mare forti da Nord



Da lunedì 21 novembre

Cielo nuvoloso con precipitazioni dapprima sparse, poi intense soprattutto sul settore ligure di Ponente, Basso Piemonte e Piemonte Occidentale e Nord-Occidentale, quota neve in discesa sui 1.400 m.





