Dronero: l'associazione Mastro Geppetto con la scuola di piazza Marconi a festeggiare San Martino

Ieri giovedì 18 novembre, è stata una bellissima giornata di sole a Dronero e gli alunni della scuola primaria di piazza Marconi, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno potuto festeggiare la Festa di San Martino, rimandata dalla settimana prima per il maltempo.

E' stata, per i piccoli alunni, l'occasione per trascorrere un'intera giornata all'aperto presso gli orti didattici, accolti dai volontari Geppetti dell'associazione dronerese Mastro Geppetto.

La visita dapprima al Mulino Cavanna, dove si è assistito alla macinatura della segale, l'osservazione poi dell'orto in un divertente slalom tra gli ortaggi e, scendendo le ripide scale, quel giungere dapprima nella vigna e poi nel frutteto.

Seduti in cerchio, i bambini hanno ascoltato sia la storia di San Marino che un racconto sulla tradizione, tipica dei paesi del Nord, di costruire le lanterne ed i lumini. Al termine, ralizzati da loro, hanno posizionato lungo il terreno degli orti dei graziosi lumini.

Insieme ai Geppetti, hanno anche dato spazio allo loro creatività. Guardando ad una come modello, hanno realizzato la simpatica zucca di Halloween e, inserendo all'interno i semi del mais, hanno creato bellissimi bastoni della pioggia.

Alla giornata hanno anche partecipato gli alunni della scuola dell'infanzia di piazza Marconi che, sempre con i Geppetti, hanno invece piantato nell'orto le teste d'aglio (Aglio Caraglio - presidio Slow Food).

Un saluto poi allo spaventapasseri meccanico, che a breve verrà tolto per essere poi nuovamente riposizionato in primavera, e delle canzoncine per ringraziare dell'accoglienza ricevuta: la gioia così visibile nei bambini, in quel muoversi a tempo, battere le mani e nella bellezza dei loro sguardi.

Alla sera, i Geppetti hanno acceso i lumini posizionati dai bambini: un magnifico spettacolo di luci ed emozioni.

Da parte delle insegnanti: "Un grande grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo bel momento!". Presente nel corso della giornata la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo, la prof.ssa Vilma Margherita Bertola.