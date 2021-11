Questa sera alle ore 21 torna “TimeOut”! Veronica Taborelli, Ilaria Demichelis e Rossana Giacalone ospiti della 7^ puntata

Settimo appuntamento questa sera alle ore 21 con “TimeOut”, il format di approfondimento sul Campionato di volley femminile di serie A2. Puntata dal titolo “L’appetito vien mangiando”, visto che nel corso della serata ci saranno alcuni riferimenti gastronomici, per un parallelismo tra sport e cucina.

Ospite in studio l’opposto della Lpm Bam Mondovì Veronica Taborelli. Previsti i collegamenti in diretta con Ia pallegiatrice della Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Ilaria Demichelis e con la giornalista, consigliere Fipav Sicilia, nochè dirigente della Sigel Marsala, Rossana Giacalone. Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con l’allenatore della Lpm Bam Mondovì Bibo Solforati e con la schiacciatrice/libero Morgana Giubilato.

E poi ancora un video-collegamento dalla Sicilia con alcuni “impavidi” tifosi degli “Ultras Puma” che hanno seguito la Lpm a Modica e domenica seguiranno le Pumine anche nella trasferta di Soverato. Ultras Puma che proprio oggi festeggiano il 4° anniversario della fondazione del gruppo.

Ricordiamo che TimeOut viene trasmesso in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale.