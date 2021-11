Sci alpino, Coppa del mondo - Marta Bassino pronta per il weekend di Levi: "Occasione in cui posso mettermi in gioco anche in slalom"

Nuovo appuntamento di Coppa del mondo per Marta Bassino, al via negli slalom (sabato 20 e domenica 21 novembre) in programma nel weekend a Levi, in Finlandia.

La prima manche è in programma alle 10,30, seconda frazione alle 13,30. Diretta televisiva su Raisport e Eurosport.

Sette, in totale, le azzurre pronte a dare battaglia: (oltre a Marta) Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Sophie Mathiou, Roberta Midali, Anita Gulli.

LE DICHIARAZIONI DI MARTA BASSINO IN VISTA DELLA GARA DI SABATO (FISI)

“Nei primi giorni seguiti all’arrivo da Lech ho fatto un po’ fatica perchè avevo fatto molti meno giorni di slalom rispetto alle altre specialità, ho cercato giorno dopo giorno di mettere insieme un pezzettino alla volta e dare continuità alla mia sciata. Vedo le gare dei prossimi due giorni come un’occasione in cui posso mettermi in gioco anche in questa disciplina”