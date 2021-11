Volley, A1F. Per Cuneo è tempo di derby: domenica la sfida di Chieri. Federica Squarcini:" Vogliamo fare punti" (VIDEO)

Mentre nelle menti dei tifosi scorrono ancora le immagini dell’entusiasmante spettacolo offerto contro Conegliano, la Bosca San Bernardo Cuneo è ormai proiettata verso la delicata sfida di domenica 21 novembre a Chieri, gara valida per l'ottava giornata del campionato di serie A1.

La Reale Mutua Fenera è un avversario tecnicamente alla portata di Signorile e compagne ma, si sa, un derby è sempre un derby ed in questi confronti può succedere di tutto. Le cuneesi dovranno scendere in campo concentrate, sfruttando al meglio le doti tecniche emerse domenica scorsa con la squadra di Paola Egonu.

Tra le protagoniste, anche la centrale Federica Squarcini, toscana di Pontedera, classe 2000, al suo primo anno a Cuneo, che presenta il match contro le collinari.

“Sappiamo che le ragazze della Reale Mutua sono toste - dice ai nostri microfoni - inoltre a Chieri c'è sempre un pubblico molto presente. Da parte nostra dobbiamo spingere al servizio per far staccare la loro ricezione: hanno un gioco molto veloce, dovremo limitare i loro attaccanti. Arriviamo a questa sfida in un periodo positivo, ci manca solo la vittoria. Stiamo però dimostrando, giorno dopo giorno, gioco ed impegno. Ci fa solo bene questa sfida e poi è un derby, ce la metteremo tutta”.

A dimostrazione di quanto in casa Cuneo tengano a vincere, il fatto che nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 novembre, la squadra di coach Pistola effettua l’allenamento quotidiano al PalaFenera: “Proveremo il campo per abituarci alle luci ed alle dimensioni - aggiunge Squarcini - Siamo cariche e non vediamo l’ora di giocare, è troppo importante per noi. Vogliamo portare a casa dei punti”.

Infine, Federica ha uno sguardo rivolto ad un’altra grandissima sfida che attenderà le Gatte tra poco più di una settimana: dopo Chieri, infatti, Cuneo tornerà a giocare tra le mura amiche domenica 28 novembre contro Monza, altra big del torneo di A1 che per lei riveste un sapore particolare: “Sarà emozionante. L’ambiente monzese mi conosce molto bene, soprattutto lo staff tecnico. Sapranno quindi dove attacco e muro, ma posso dire altrettanto di loro avendo giocato a Monza un paio di stagioni. Non vedo l’ora di rivedere tutte le mie amiche, ma sicuramente in campo non lo saremo!”.

Ricordiamo che la partita del 21 settembre tra Reale Mutua Fenera Chieri e Bosca Acqua San Bernardo Cuneo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena con fischio d’inizio alle ore 19.30